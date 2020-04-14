شهد كورنيش صيدا البحري عصر اليوم حركة لافتة لرواد الرياضة مشكلين بذلك خرقا فاضحا لقرار التعبئة العامة، مما استدعي قيام شرطة بلدية صيدا بمؤازرة فرق فوج اطفاء المدينة بفتح خراطيم المياه ورش المواطنيين بهدف تفريقهم لاخلاء الكورنيش وحضهم على العودة إلى منازلهم التزاما بقرار التعبئة العامة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر إعادة تمديد حالة التعبئة العامة الى يوم الأحد في 26 نيسان​​​​​​​.

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كانت هذه تفاصيل خبر اخلاء المواطنين على كورنيش صيدا البحري برشهم بالمياه لخرقهم قرار التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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