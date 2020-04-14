فهمي: توقيف مطلق النار خلال عملية سرقة صيدلية نانا بالشويفات

كشف وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على م.ع بحوزته مسدس حربي، الذي اطلق النار خلال ​عملية سرقة​ صيدلية نانا في محلة ​الشويفات​، والتي اقدم عليها برفقة شخص آخر.

وكانت صيدلية "نانا" الواقعة على طريق عام الشويفات، قد تعرضت لعملية سطو مسلح قبل أيام، من قبل شخصين ملثمين، أطلق أحدهما النار تحذيرا خلال العملية.

وفي التفاصيل، أن شخصا دخل إلى الصيدلية سائلا عن أدوية تعقيم ضد فيروس "كورونا" وعن أسعارها، في ما يبدو أنها كانت عملية استطلاع، ثم خرج ليعود مع شخص آخر كان ينتظره في الخارج، وبادر أحدهما إلى شهر مسدس وأطلق ثلاث طلقات تحذيرية مرت بالقرب من صاحب الصيدلية الذي كانت ابنته إلى جانبه.

وعندما سألا عن مكان النقود، عمد صاحب الصيدلية إلى تسليمهما الدرج الذي يضع فيه المال، خوفا على ابنته، فأخذاه منه ولاذا بالفرار.