تسجيل 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى 162488.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة في إيطاليا، السماح بإعادة فتح بعض المحال التجارية والأعمال في مناطق عدة من البلاد، وفقًا لمرسوم حكومي بتوقيع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وبموجب القرار الحكومي الساري حتى 3 آيار المقبل، سيتم فتح متاجر الكتب والمغاسل والمحلات التجارية ومحلات الملابس للأطفال الرضع والأطفال، في الوقت الذي أجلت فيه بعض المناطق في إيطاليا تأجيل تنفيذ تلك القرارات الجديدة.
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