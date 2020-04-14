تسجيل 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن تسجيل 2972 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل المجموع إلى 162488.

وفي وقت سابق، قررت ​الحكومة​ في إيطاليا، السماح بإعادة فتح بعض المحال التجارية والأعمال في مناطق عدة من البلاد، وفقًا لمرسوم حكومي بتوقيع رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​، وذلك بعد انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وبموجب القرار الحكومي الساري حتى 3 آيار المقبل، سيتم فتح متاجر ​الكتب​ والمغاسل وال​محلات​ التجارية ومحلات الملابس للأطفال الرضع و​الأطفال​، في الوقت الذي أجلت فيه بعض المناطق في إيطاليا تأجيل تنفيذ تلك القرارات ​الجديدة​.