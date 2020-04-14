سلطات الأردن تمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان في إطار مكافحة كورونا

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن سلطات ​الأردن​ منعت ​الصلاة​ في المساجد خلال ​شهر رمضان​ في إطار جهود مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق، أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة الى (391)، بما فيهم المتعافين.

وأعلن حابر عن زيادة فرق التقصي الوبائي وفحص مرضى الكلى على نفقة ​وزارة الصحة​، وعلى المواطنين التعاون مع فرق التقصي وهي للتأكد من صحة المواطنين.

ودعا جابر المواطنين الى التعاون مع فرق التقصّي الوبائي لإجراء الفحوصات.