حاكم نيويورك: تسجيل 778 حالة وفاة جديدة في الولاية بسبب كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، تسجيل 778 حالة وفاة جديدة في الولاية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، توازياً مع شفاء 127 مصاباً من الفيروس".
وشدد كومو على أن "حديث الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن لديه الصلاحيات الكاملة لعودة الأنشطة الاقتصادية، غير دستوري ولا يتوافق مع مبادىء الديمقراطية لأنه ليس ملكاً"، مؤكداً أن "ترامب ليس لديه السلطة المطلقة لعودة النشاط الاقتصادي في الولايات".
كما أفاد بأنه "لن يسمح بتحويل الأزمة الحالية بشأن عودة الاقتصاد لمعركة مع الرئيس ترامب".
وكان كومو أشار في وقت سابق من اليوم إلى أنه "لن يقوم بإعادة فتح الولاية إذا طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتحها بطريقة غير آمنة".
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