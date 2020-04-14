أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنّ "عدداً من المواطنين يحضرون الى محيط حرش بيروت لممارسة الرياضة بذريعة انهم منفردين، كما يحضر آخرون بالتوقيت ذاته وبالحجة عينها، مما يؤدي الى الازدحام في المكان".
وطلبت من المواطنين عدم الحضور الى محيط حرش بيروت لإجراء التمارين الرياضية تحت أي ذريعة منعاً للازدحام، حفاظاً على سلامتهم وتفاديا لانتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن عناصر قوى الأمن تعمل على تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لعدم الحضور إلى محيط حرش بيروت تفادياً لانتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.