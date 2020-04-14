قوى الأمن: لعدم الحضور إلى محيط حرش بيروت تفادياً لانتشار فيروس كورونا

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بأنّ "عدداً من المواطنين يحضرون الى محيط ​حرش بيروت​ لممارسة الرياضة بذريعة انهم منفردين، كما يحضر آخرون بالتوقيت ذاته وبالحجة عينها، مما يؤدي الى الازدحام في المكان".

وطلبت من المواطنين عدم الحضور الى محيط حرش بيروت لإجراء التمارين الرياضية تحت أي ذريعة منعاً للازدحام، حفاظاً على سلامتهم وتفاديا لانتشار ​فيروس كورونا​، لافتاً إلى أن عناصر قوى الأمن تعمل على تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.