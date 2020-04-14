يكافحون كورونا بأغرب الوسائل!

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لكل منا طريقته المبتكرة ليحمي نفسه من كورونا. ولكل بلد تدابيرها. لكن، ثمة إجراءات تصل إلى حدود الغرابة فعلًا. هذه بعضها.

ايلاف من دبي: فيما يبدو اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مؤجل عامًا أو أكثر قليلًا، وفيما العلاج بعيد المنال، ليس أمام العالم اليوم في صراعه ضد هذه الجائحة العنيدة إلا أن ينتهج أسلوب التباعد الاجتماعي، والحجر الذاتي، وعزل المصابين لمنع عمليات التفشي واسعة النطاق. لهذا، تصر الحكومات على الإقفال العام أو فرض حال الطوارئ، فيما يعاند المواطنون المرض بما بين أيديهم. لذا، تصل أحيانًا التدابير الإفرادية أو الجماعية ضد الوباء أحيانًا إلى حدود الغرابة.

بدائل غريبة

الأوعية البلاستيكية كمامات بديلة

بداية، لجأ بعضهم إلى الابداع في إنتاج الكمامات الواقية، فاستعملوا زجاجات المياه البلاستيكية كبيرة الحجم كبديل بسبب عدم توافر الكمامات.

أكياس النايلون نافعة أيضًا

كما تفي أكياس النايلون بالمطلوب إن تمت معالجتها بأسلوب يسمح لمعتمرها بالتنفس، من دون أن يتسلل إليه

الواقي الذكري في استعمال جديد

فى أستراليا وسنغافورة، وجد الناس استعمالًا واقيًا أكثر للواقي الذكري، إذ يضعونه على أصابعهم للحماية من الفيروس عند الضغط على أزرار المصاعد في المبانى.

رقصة لغسيل اليدين

ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر فيه فنان فيتنامي يرقص على أغنية "غسل اليدين"، مستوحيًا رقصه من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال الراقص الفيتنامي كونغ دانغ لوكالة "أسوشيتد برس": "صورت هذا الفيديو مع أحد طلابي في الرقص في شارع قرب الأستوديو الخاص به بمدينة هوشي منه".

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ويظهر مقطع الفيديو القصير دانغ مرتديًا قميصًا أصفر مع طالبه يرقصان على أغنية "غسل اليدين" التي أصدرها مسؤولون في وزارة الصحة الفيتنامية.

أشباح مكفنة لتخويف منتهكي الحظر في إندونيسيا

أشباح مكفنة

في فنون الغرابة الجماعية ضد كورونا، ولحث الناس على التزام منازلهم، وضعت قرية كبوه الإندونيسية أشباحًا مكفنة بالأبيض تدعى "بوكونج" لإخافة المارة ثم تختفى، آملة في أن تنجح الخرافات القديمة بإبقاء السكان فى منازلهم لحمايتهم من كورونا.

قال أنجار بانكانينجتياس، قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة في هذه المسألة: "أردنا أن نكون مختلفين ونشكل أثرًا رادعًا".

في العادة، يكون البوكونج متشحًا بالكامل بالأبيض، ويكون وجهه شاحبًا بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط السواد بعينيه. والأشباح فى الثقافة الفولكلورية الإندونيسية هي أرواح أموات حبيسة.

الكورونا ممنوعة

في تركمانستان، وجدت السلطات أن أفضل طريقة لمعالجة كورونا هي منع استخدام كلمة "كورونا" نفسها في البلاد، في محاولة لإخفاء المعلومات المتعلقة بالوباء.

فليس مسموحًا لوسائل الإعلام التابعة للدولة استخدام مصطلح "فيروس كورونا"، كما تمت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، على الرغم من إجماع المختصين على أن إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر.

هنود يشربون بول البقر لعلاج كورونا

تراب ولعق وبول بقر

مجتمعيًا، لعب التدين دورًا في إطلاق أغرب وسائل محاربة كورونا. ففي لبنان، تهافت الناس على ضريح القديس شربل، شفيع الطائفة المارونية في لبنان، للحصول على تراب من جواره، بعدما رأت إحدى اللبنانيات هذا القديس في المنام يدعوها إلى تسليم هذا التراب للمستشفى الحكومي، ليستخدم في علاج مرضى كورونا.

في إيران والعراق، ظهر الناس في مقاطع مصورة يلعقون الأضرحة الشيعية المقدسة في قم ومشهد وكربلاء، في تحدٍّ صريح لقرار السلطات في البلدين.

وفي الهند، احتشد مئات من السيخ لشرب بول البقر المقدس لاعتقادهم أنه يحمي من الوباء المتفشي.

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