الأردن يسجل إصابة واحدة بكورونا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأردن - (أ ش أ) أعلن نائب مدير مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور باسل عبيدات، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة إربد بالأردن، تم إدخالها للمستشفى. وأوضح عبيدات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المصاب لمواطن في العقد الرابع من عمره ويعمل سائق شاحنة، وقد وصل إلى الأردن الخميس الماضي من إحدى الدول الخليجية.

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