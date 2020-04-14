محافظ الدقهلية يوافق على شراء مستلزمات طبية بقيمة 2.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، على شراء مستلزمات طبية متنوعة، بمبلغ 2.5 مليون جنيه، لصالح مستشفيي صدر دكرنس والمنصورة العام الجديد.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المرضى في مختلف التخصصات.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقًا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة في المحافظة الدكتور سعد مكي أن المستلزمات الطبية التي وافق المحافظ عليها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات، وتشمل شراء تانك أكسجين سعة 6000 لتر لمستشفى صدر دكرنس بقيمة 1.8 مليون جنيه، وفلاتر تنقية الهواء من البكتريا لأقسام مستشفى المنصورة العام الجديد بقيمة 690 ألف جنيه.​