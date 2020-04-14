البيرو / توقيف صيني سرق إختباراتٍ للكورونا من وزارة الصحة البيروفيّة وإقترح على مواطنين إخضاعهم لها

وكالات - ألقي القبض على رجل صيني الأحد، في ليما بتهمة طرح إختبارات فورية غير قانونية لكوفيد 19 سرقها من وزارة الصحة على السكان، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية.

وأوضحت الشرطة في بيان "بعد تدخل أجهزة الإستخبارات، أوقف المواطن الصيني زانغ تيانتشينغ الذي كان يقترح على الأشخاص إخضاعهم لإختبارات فورية لكوفيد 19 قام بسرقتها".

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وقد ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما وهو يرتدي ثوبا طبيا ويضع قناعا على وجهه وكان يتنقل من منزل إلى آخر في منطقة برينيا في عاصمة بيرو لإقتراح إجراء إختبارات للمقيمين فيها مقابل مبلغ من المال.

وقد إعترف بسرقة الإختبارات من أحد أقسام وزارة الصحة حيث كان يعمل، حسب الشرطة التي عثرت في منزله على حقيبة تحتوي على 20 إختبارا ومعدات طبية أخرى.