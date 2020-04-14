مصر / النيابة تحبس 23 شخصًا "منعوا" دفن طبيبةٍ توفيت بـ"كورونا"

وكالات- قررت السلطات القضائية في مصر مساء أمس، الأحد 12 أفريل 2020، حبس 23 شخصا إثر إتهامات بمنع دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا في مقابر أسرتها شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أوقفت 23 من "الخارجين عن القانون الذين حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت جراء إصابتها بالفيروس".

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة في مصر، بأن "نيابة المنصورة، (شمال) قضت بحبس 23 متهما، بينهم 4 سيدات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة منع دفع جثمان (الطبيبة) سونيا عارف المتوفاة بفيروس كورونا".

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "التجمهر والإرهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق"، حسب المصدر ذاته.

وأثارت الواقعة سخطا كبيرا بالبلاد، دفع رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي مساء الأحد، إلى تقديم إعتذار لزوج الطبيبة على ما حدث معها، مؤكدا أنها "فقيدة الوطن، وأن من أخطأ سيحاسب"، وفق بيان.

وشهدت دول بينها تونس والعراق، رفضًا من بعض الأهالي لدفن موتى كورونا في مقابرهم، خشية إنتقال عدوى الفيروس.