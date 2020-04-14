وزير لبناني: مساعدات متضرري كورونا تشمل 200 ألف عائلة



قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفيه، إن عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على الفئات والشرائح المجتمعية التي تضررت جراء حالة التعبئة العامة الصحية والتدابير الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ستبدأ خلال أيام قليلة وستشمل ما بين 185 ألفا إلى 200 ألف عائلة في عموم لبنان، بما يجعل مجمل المستفيدين منها قرابة المليون شخص.

وأشار وزير الشئون الاجتماعية – خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، لإطلاق المنصة الألكترونية الخاصة بتقديم المساعدات الاجتماعية – إلى أن الحكومة ارتأت تقديم المساعدات في صورة

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مبلغ نقدي وفق قدرات الدولة بقيمة 400 ألف ليرة (حوالي 266 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) للأسرة الواحدة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية وعدم قدرة المواطن اللبناني على التنقل.

ولفت إلى أن المساعدات، كان ينبغي أن يبدأ توزيعها ابتداء من اليوم بمعرفة الجيش اللبناني، غير أنه طلب من الجيش التمهل وإرجاء التوزيع لأيام قليلة، حتى تُجرى عملية تدقيق لبيانات المستحقين لتلك المساعدات، بعدما تبين وجود أخطاء

في كافة لوائح الأسماء.

وأوضح الوزير مشرفيه أن رئيس الحكومة حسان دياب، طلب أن تبدأ عملية توزيع المساعدات على السائقين العموميين وأهالي طلاب المدارس الرسمية (الحكومية) ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا في ضوء قاعدة بيانات رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاستعانة بمنصة إلكترونية يستهدف الحرص على أن تصل المساعدات لمن يستحقون الحصول عليها.

وذكر أن بيانات البنك الدولي، كانت قد توقعت أن تتجاوز معدلات الفقر في لبنان 45% من السكان في غضون العام الحالي 2020، جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، غير أن أزمة الوباء ستجعل هذه النسبة ترتفع ليصبح نحو 70% من السكان في حاجة إلى المساعدة.

