وصول 478 سعوديًا من جاكرتا وواشنطن إلى جدة

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة "غرب" المملكة، اليوم الثلاثاء، 258 سعوديًا قادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، و220 قادمين من واشنطن ضمن جدول الرحلات المخصصة للعودة من الخارج، في ظل تفشي جائحة فيروسكورونا المستجد "كوفيد- 19".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة معهم قبل إدخالهم في الحجر الصحي المقرر لمدة 14 يوما.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن المنصة الإلكترونية التابعة لها توقف استقبال طلبات المواطنين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة بدءًا من الخامسة من مساء الثلاثاء.
واستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة "غرب" المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، 252 سعوديا قادمين من لندن عبر مطار هيثرو.
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