الأردن: إجراءات في السجون للوقاية من كورونا

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن المملكة الأردنية تولي أهمية بالغة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تطبيق شروط السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم من كورونا.



وقال جابر: إن "الشراكة مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة الإصلاح والتأهيل مستمرة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء، واتخاذ

التدابير الوقائية من خلال رسائل التثقيف الصحي، وإلقاء محاضرات التوعية داخل تلك المراكز".

من جانبه، أشار مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة، إلى خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من أي إصابة بالفيروس، عقب قيام فرق الاستقصاء الوبائي

بأخذ عينات عشوائية من النزلاء، موضحا أنه تم تجهيز جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، لتكون ضمن معايير السلامة الصحية العامة، حيث تم تعقيم جميع المراكز وتزويدها بالمستلزمات الطبية، وأضاف: "جرى اعتماد مركزي إصلاح وتأهيل البلقاء وإربد لاستقبال النزلاء الجدد".

وأكد ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن السلطات الأردنية التزمت بتوفير الاحتياجات اللازمة لمراكز الإصلاح والتأهيل لتوفير البيئة الصحية الملائمة للنزلاء.

