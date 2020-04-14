كوريا الجنوبية:لم تستورد نفط إيراني في مارس

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في مارس مقارنة مع 1.2 مليون طن استودرتها فيالشهر نفسه من العام الماضي.
مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون طن في مارس 2019.
وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط في العام استورد ما اجماليه 11.3
وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة، البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في وقت لاحق هذا الشهر.
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