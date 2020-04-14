السويد: وفيات كورونا تتخطى ألف حالة

أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أكثر من ألف حالة وفاة مرتبطة بمرض (كوفيد - 19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة في هيئة الصحة العامة السويدية وهى إحدىهيئات وزارة الصحة بالبلاد: "إن سبب وفاة العديد من الأشخاص في البلاد هو أن فيروس كورونا المستجد، أصاب أشخاصا داخل دور رعاية المسنين".
وأضاف تيجنيل: "من الواضح أنها بيئةحساسة تجاه العدوى، وهذا يعني أنه عندما تقع عدوى في هذه الفئة العمرية، فإنه يكون لديك العديد من حالات الوفاة".
وسجلت الهيئة حتى اليوم الثلاثاء 11445 حالة إصابة بفيروس كورونا و1033 حالة وفاة بسبب (كوفيد- 19)، ولم يتضح سبب انتشار العدوى داخل دور رعاية المسنين، لا سيما في ستوكهولم.
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