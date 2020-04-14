تعرض موكب رئيس السيادة السوداني لحادث سير

أفادت مصادر صحفية سودانية بأن موكب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تعرض لحادث سير بشارع النيل، بوسط العاصمة السودانية "الخرطوم". وأدى الحادث، حسب المصادر نفسها، إلى إصابة عدد من فريق المرافق والحماية دون سقوط ضحايا. وفي وقت سابق أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس القيادة السوادني، وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة، كذلك وضع إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، وذلك لمواجهة تفشي رئيس مجلس القيادة السوادني، وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة، كذلك وضع إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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