وزراء مالية مجموعة السبع: مستعدون لتخفيف ديون الدول الأفقر بالعالم

أبدى وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، استعدادهم لتخفيف الديون عن الدول الأفقر بالعالم، ضمن استجابة منسَّقة للركود العالمي المتزايد مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال قادة التمويل بالمجموعة، إنهم سيوقفون مدفوعات خدمات الدين التي من المفترض أن تدفعها الدول الفقيرة لحكومات أخرى إذا اتفق قادة مجموعة

العشرين على دعم الإجراء كما هو متوقع، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشاد مسئولو التمويل في مجموعة السبع، في بيان أعقب اجتماع افتراضي لمناقشة الأزمة، بجهود دفع البنوك العالمية أيضا، لتقديم إعفاءات من الديون لـ 76 بلد يحق له الحصول

على أسهل شروط البنك الدولي للقروض، وذلك بهدف تحرير أموال تحتاجها تلك الدول لتمويل الرعاية الصحية ودعم اقتصادها مع تفشي "كوفيد-19"، ولفت البيان إلى أن "حجم تلك الأزمة الصحية تخلق تحديات غير مسبوقة للاقتصاد العالمي".

يأتي ذلك بعدما قال صندوق النقد الدولي: "إن وباء "كورونا" يسبب أسوأ حالة كساد اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، متوقعا انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3%هذا العام قبل أن يعود للتحسن في العام المقبل".

