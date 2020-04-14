سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة بها 813 حالة إلى جانب أربع 4 حالات وفاة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة العمانية قولها إن 6 حالات جديدة تعافت من المرض ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 130 حالة.

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