الجامعة العربية تحذر من محاولة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، من نية إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أبو الغيط، في اتصال هاتفي أجراه مع نيكولاي ميلادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أن تلك الخطوة ستشعل الموقف بشكل لا يُمكن التنبؤ بعواقبه، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الفلسطينيون.

وناقش الأمين العام مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتبعات الخطيرة لوباء كورونا على القضية الفلسطينية، ومعيشة السكان في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فضلاً عن مخيمات اللاجئين.

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