بنجلاديش.. فصل 10 آلاف عامل في قطاع الملابس بسبب «كورونا»

قال قادة النقابات العمالية في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إن مصانع الملابس في البلاد فصلت ما لا يقل عن 10 آلاف عامل على الأقل، بسبب تضررها الشديد من وباء كورونا والإغلاق المفروض لمكافحته.

وقال الزعيم النقابي بابول أختر إنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد العمال وظائفهم في 42 مصنعاً في العاصمة دكا والمناطق الصناعية المجاورة، وفي مدينة شاتوجرام الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وأضاف أن «الرقم يرتفع كل يوم تقريباً»، مشيراً إلى أن معظم مصانع الملابس البالغ عددها 4 آلاف مصنع مغلقة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب إغلاق فرضته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا أختر، وهو مسؤول تنفيذي لاتحاد الملابس والعمال الصناعيين في بنجلاديش، أصحاب المصانع وتجار التجزئة الدوليين للوقوف بجانب العمال الفقراء حتى لا يتضوروا جوعاً خلال الأزمة العالمية.

وأفادت مصانع في بنجلاديش - ثاني أكبر منتج للملابس في العالم بعد الصين - بأنه تم إلغاء أو تعليق أوامر شراء تبلغ قيمتها نحو 3.15 مليار دولار منذ اشتداد الأزمة الصحية في مارس، ما أجبرها على خفض النفقات.

وسبق لروبانا هوك، رئيسة اتحاد «بجميا» لأصحاب المصانع، أن حثت الأعضاء على عدم فصل العمال. ومع ذلك، بررت إجراءات خفض التكاليف، بحجة أن المصانع لا تتحكم في إلغاء الطلبيات وتأجيل الدفع.