بريطانيا تسجل 778 وفاة جديدة بكورونا.. ورئيس الوزراء يواصل نقاهته

أحصت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) في المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة بينما يواصل رئيس الوزراء البريطاني نقاهته بعد شفائه من الفيروس.

ويفوق عدد الوفيات اليوم ذلك الذي سجل أمس الاثنين ويبلغ 717 وفاة.

بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن كورونا إلى 12 ألفاً و107.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 93 ألفاً و873 في زيادة قدرها 5252 عن الاثنين، وفق وزارة الصحة البريطانية.

تأتي الزيادة في الوفيات بينما يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قضاء فترة النقاهة في مقر إقامته الريفي الرسمي بعد شفائه من الفيروس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون لن يستأنف عمله من دون مشورة فريقه الطبي.

وأضاف المتحدث للصحفيين "إنه يواصل التعافي في تشيكرز... الأولوية هي أن يستريح رئيس الوزراء ويتعافى ونصحه فريقه الطبي بعدم العودة إلى العمل على الفور".

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن من المقرر أن يعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، يوم الخميس المقبل، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى السابع من مايو المقبل على الأقل.

كان راب قد قال، أمس الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حالياً قبل أن تتأكد من سلامة القرار. ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء جونسون.