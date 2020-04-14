قادة آسيان يبحثون في القمة الافتراضية آثار كورونا

عقد قادة دول جنوب شرق آسيا قمة خاصة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتخفيف الأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد19-".

وجاء في بيان صحفي رسمي صادر عن القمة، أن الزعماء اتفقوا على وضع خطط انعاش مشتركة، وإنشاء صندوق مشترك لتوفير الإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات العاجلة، خلال الفترة التي تشهد تفشي وباء كورونا.

وترأس رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم 10 أعضاء. وكان قد تم تأجيل قمة الاسيان، التي كان مقررا عقدها خلال الفترة بين السادس والتاسع من إبريل فى فيتنام، حتى شهر يونيو على الاقل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان: "تحتاج الدول إلى التنسيق عن كثب فيما يتعلق بحماية المواطنين، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي وحزم الدعم والحفاظ على سلاسل التوريد... من أجل حماية المواطنين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

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وناقش ممثلو رابطة دول جنوب شرق آسيا من الدول العشر الأعضاء، تطوير خطة لتعافي الاقتصاد بعد انتهاء الوباء.

وقال فوك إن فيتنام ستوفر الضروريات الأساسية التي تتضمن الغذاء، للدول الأخرى التي تعاني في تعاملها مع الوباء.