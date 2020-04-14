تسجيل أكثر من 120 ألف وفاة و1.92 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت “وكالة فرانس برس”، أنّ “تمّ إحصاء 1923390 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في العالم منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي، أكثر من نصفها في أوروبا (973087)، مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة الأميركية”.
وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 11:00 (ت. غ) من قبل ظهر اليوم الثلثاء استنادًا إلى مصادر رسميّة”.
وأوضحت أنّ “حصيلة الوفيات بلغت 120 ألفًا و13 حالة، بينها 81 ألفًا و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضرّرًا”، لافتةً إلى أنّ “أكبر عدد من الوفيات سُجّل في الولايات المتحدة (23 ألفًا و649) تليها إيطاليا (20 ألفًا و465) وإسبانيا (18 ألفًا و56) وفرنسا (14 الفا و967)”.
رقم مخيف للوفيات في اسبانيا
وأوقع وباء كوفيد-19 أكثر من 18 ألف وفاة في إسبانيا التي أحصت اليوم 567 وفاة في 24 سعة، في ارتفاع طفيف مقارنة مع أمس، بحسب اقام وزارة الصحة.
وبلغ عدد الوفيات في البلد الاكثر تضررا في أوروبا بعد ايطاليا، 18 ألفا و56 ووصل عدد الإصابات المؤكدة الى 172 ألفا و541، فيما استؤنف العمل في بعض قطاعات الاقتصاد التي كانت متوقفة مدى أسبوعين.
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