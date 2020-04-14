قرار إعفاء عبيابة من مهامه الحكومية يصدر في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار إعفاء الحسن عبيابة، من مهامه وزيرا للثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
القرار الصادر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، وزع مهام عبيابة ما بين الوزير الجديد عثمان الفردوس، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
يشار إلى أنه قبل أسبوع من اليوم، أعلن بشكل رسمي عن التعديلات التي طالت حكومة حكومة سعد الدين العثماني.
واستقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، استقبل كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
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