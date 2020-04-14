ريدوان: فنانون تنكروا لي بعد مدي يد المساعدة إليهم

قال الفنان المغربي العالمي، نادر خياط، الشهير بـ”ريدوان”، إن عددا من النجوم، كان قد ساعدهم في بدايته، تنكروا له بعد تحقيق شهرة كبيرة.

وصرح ريدوان، في برنامج “دبي كروز” على قناة “دبي”، في حلقة عرضت، أخيرا، أن فنانين قصدوه في بدايته، طالبين مساعدته لهم، وبعد منحهم إياها تنكروا له، واعتبروا بلوغهم إلى مرتبة معينة من الشهرة مجهود شخصي منهم فقط.

وأثنى ريدوان على النجم الإسباني العالمي “إنريكي اغليسياس”، وقال عنه إنه يعترف بفضله عليه أمام الجميع، وهو قمة في الأخلاق، والتواضع.

وأضاف ريدوان أن النجمة “مادونا”، اقترحت عليه الاشتغال معه، ثم تراجعت خوفا من انتقادات الجمهور، بسبب تعامله مع “ليدي غاغا” التي تنافسها في الساحة.

وشارك ريدوان تفاصيل من حياته الشخصية، والمهنية في الحلقة السابعة من برنامج “دبي كروز”، الذي يستضيف أنجح النجوم العرب، وتقدمه ميساء مغربي.