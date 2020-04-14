فرحة.. شفاء حالتين جديدتين في مستشفى بني ملال والإعلان عن 0 حالة في الإقليم

شهد المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال جناح كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، خروج حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء، بعدما اثبتت التحاليل المخبرية خلوهما من فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بشابة متزوجة من الفقيه بن صالح، ورجل خضار من مدينة بني ملال ليكون بالتالي المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال قد عالج أربع حالات من ستة تماثلت للشفاء في الجهة.

وحسب المندوب الإقليمي للصحة في بني ملال، فإنه بخروج الحالتين صباج اليوم، تم الإعلان عن صفر حالة في إقليم بني ملال بعد شفاء حالتين، ووفاة واحدة.

وشكر الشخصان المتماثلان للشفاء الأطر الطبية المدنية، والعسكرية، والتمريضية، التي أشرفت على علاجهما لأزيد من 15 يوما في المستشفى.