ابتداء من الأسبوع المقبل…المغرب يعود لتوقيت غرينيتش و”ينقص” ساعة

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، تستعد البلاد للتخلي عن الساعة الإضافية والعودة لتوقيت غرينيتش.

وقالت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن المغرب سيعود إلى توقيت غرينيتش، بتأخير ستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة من صباح الأحد المقبل، 19 من شهر أبريل.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا يقضي بالاعتماد على التوقيت الصيفي طيلة السنة، وذلك حسب الدراسة التي أجرتها وزارة الوظيفة العمومية بهذا الشأن.

ورغم اتخاذ قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، إلا أنه سنويا، يتم الرجوع لتوقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، والعودة للساعة الصيفية بعده.