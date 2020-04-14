8 وفيات في السعودية ووفاة سابعة في البحرين بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 73، بعد تسجيل 8 حالات.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها "سجلت 8 حالات وفاة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 435 إصابة، لتبلغ المحصلة 5 آلاف و369، بينها 889 متعافيا.

وأعلنت البحرين، تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و161 إصابة، فيما أعلنت سلطنة عمان تسجيل 86 إصابة جديدة.

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وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها سجلت وفاة و161 إصابة بالفيروس، و54 حالة تعاف، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 645، دون إعلان إجمالي الإصابات.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة البحرينية تسجيل 63 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1392، منها 7 وفيات و591 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 813، بينها 4 وفيات و130 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.