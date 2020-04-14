غزة: استشهاد عنصر من "القسام" بـ"انفجار عرضي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب سامي محمود جمعة برهوم (34 عامًا) جراء "انفجار عرضي" في رفح جنوب قطاع غزة.

بدورها نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، برهوم موضحة أنه أحد عناصر واستشهد نتيجة "خطأ سلاح"

كما أفاد المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي أن برهوم "استشهد جراء انفجار في منزل بمخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة". وأضاف في تصريح مقتضب أن الجهات المختصة وصلت إلى المكان لمتابعة الحادث.