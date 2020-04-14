النقد الدولي يتوقّع تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3% بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقّع صندوق النقد الدولي، من ركود اقتصادي عالمي يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%، وفق ما أعلن الصندوق اليوم الثلاثاء، إثر انتشار وباء كورونا حول العالم منذ نهاية العام 2019.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد، سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي، تحقيق انتعاش بنسبة 5,8% في 2021 إذا تم احتواء الفيروس وعادت الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 5,9%، لكنه توقّع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4,7%.

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ومع ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي من "وجود مخاطر كبيرة من نتيجة أسوأ" جرّاء "الضبابية الشديدة حيال مدى قوّة التعافي" في وقت فرضت إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود الرامية لاحتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية.

وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد لقي 120 ألفا منهم حتفهم، بينما توقّفت حركة السفر بشكل شبه كامل وأجبرت الأعمال التجارية والمتاجر والمطاعم على إغلاق أبوابها.

ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي.