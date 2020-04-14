شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 12107 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 سجلت بريطانيا، الثلاثاء، 778 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12107، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة البريطانية.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية أن 302599 شخصاً خضعوا لفحوصات كورونا حتى الآن، وكانت نتيجة فحص 93873 منهم إيجابية.

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