- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تبطل مفعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أبطلت القوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تمكنت من إبطال مغعول العبوة بعد العثور عليها مزروعة في الطريق الترابي الوحيد الذي يربط التحيتا بالخوخة والذي يمر عبره المواطنين المتنقلين بين المديريتين.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية زرعت في أوقات سابقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، في مناطق ومديريات متفرقة جنوب محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تبطل مفعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.