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المشتركة تبطل مفعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 أبريل 2020

أبطلت القوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

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 وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تمكنت من إبطال مغعول العبوة بعد العثور عليها مزروعة في الطريق الترابي الوحيد الذي يربط التحيتا بالخوخة والذي يمر عبره المواطنين المتنقلين بين المديريتين.

 

 يشار إلى أن المليشيات الحوثية زرعت في أوقات سابقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، في مناطق ومديريات متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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