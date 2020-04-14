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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المحلية بمأرب تقر إغلاق مؤقت لأسواق القات ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أقرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب،اليوم الثلاثاء، إغلاق اسواق القات في مدينة مأرب بصورة مؤقتة ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، شدد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح خلال تراسه الاجتماع الموسع، الذي ضم مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حميد وقائد الشرطة العسكرية العميد ناجي منيف ومدير امن المدينة العقيد عبد الرحمن شبين وعقال اسواق القات بالمدينة، على ضرورة الالتزام بأمر إغلاق اسواق القات داخل المدينة والذي يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها لجنة الطوارئ بهدف منع الازدحام وتلافي انتقال أي حالة عدوى قد تظهر مستقبلا .
واشار الوكيل مفتاح الى ان دور رجال الامن سيكون مساند وداعم لتطبيق القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم وتوحيد الجهود لتنفيذ خطة الطوارئ.
من جانبهم، ابدى عقال أسواق القات استعدادهم لتنفيذ التوجيهات التي تصدرها السلطة المحلية وحرصهم على تجنيب المحافظة من مخاطر كورونا.
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