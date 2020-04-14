شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المسح الوطني في الفجيرة ينجز 400 فحص والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 كشفت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مديرة مركز مسح لفحص الكورونا بالفجيرة، بأن المركز مازال يواصل خدماته بكفاءة لليوم الثالث على التوالي، وفق منظومة عمل لطاقم مكون من 40 شخصاً، ليستقبل مراجعيه من الساعة الــ 10 صباحا حتى الـ 6 مساء من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة والمناطق المجاورة لها، مشيرة ان مركز المسح الوطني في الإمارة قد تجاوز الـ 400 حالة "الاثنين"، مما يعكس حرص أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم والتأكد من سلامتهم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقا للبيان.

Advertisements وقالت العوضي ان المركز مازال يشهد إقبالًا وذلك من خلال اجراء الفحص اثناء عبور المراجعين لأربعة مسارات مخصصة للسيارات يتم الفحص فيها بعناية وحرص بوجود طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيدا لأجراء الفحوصات بالتقنيات والاجهزة الحديثة بواقع 5 دقائق لكل فحص. واوضحت ان المركز مجهز بمعايير عالية للأمان والسلامة بوجود سيارة للدفاع المدني واسعاف ودوريات للشرطة، حيث اقيم المركز بمواصفات قياسية، مكون من اربعة مسارات مخصصة للمركبات للتسهيل على الافراد ولسرعة انجاز الفحص، ويشمل على 6 غرف أحدها غرفة للعمليات وغرفتين لعملية التسجيل وغرفتين للمختبر وغرفة استراحة للموظفين وتغيير الملابس ومخزن للأدوات والمعدات.

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