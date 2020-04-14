ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلغاريا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

لقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة تناول تطورات انتشار " فيروس كورونا " على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود الدولية المبذولة للتعامل معه واحتواء تداعياته على المستويات كافة.



وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - عن تقديره لعلاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتعاونهما المثمر خلال الفترة الماضية، للتعامل مع الأثار الاقتصادية لوباء كورونا.

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وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على تنسيق الجهود مع بلغاريا الصديقة في مواجهة الفيروس .. متمنياً لشعبها وشعوب العالم كله السلامة من كل شر، وأن تمر هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة.

و أضاف أن دولة الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لهذا الفيروس لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به .. مؤكداً أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.

من جانبه عبر دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة .. عن شكره لدولة الإمارات لدعمها بلاده في مكافحة " وباء كورونا " وتقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدعوة إلى تعزيز التكاتف الدولي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه