شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 12 ألفاً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أحصت المملكة المتحدة، الثلاثاء، 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، في عدد يفوق ما سجل أمس الاثنين (717 وفاة)، ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 12 ألفاً و107.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 93 ألفاً و873 في زيادة قدرها 5252 عن الاثنين، وفق وزارة الصحة. Advertisements وثمة وفيات في المستشفيات تضاف اليها وفيات في دور المسنين او المنازل. والمملكة المتحدة من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا وبدأت الثلاثاء اسبوعها الرابع من الاغلاق التام. ويرتقب أن تعلن الحكومة البريطانية الخميس تمديدا محتملا للاغلاق، علما بان رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في النقاهة بعدما امضى اسبوعا في المستشفى اثر اصابته بالفيروس.

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