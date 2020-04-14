شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى ثلاث حالات وفاة.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية قوله إن مجموع الحالات التي تعافت من المرض بلغ 176 حالة.

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