- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل سابع حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تعود لمواطن بحريني (60 عاما) كان يعاني من ظروف صحية و أمراض كامنة.
و نقلت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " عن الوزارة قولها إن المتوفي كان أحد الحالات المصابة بالفيروس ونقلت له العدوى نتيجة المخالطة لافتة إلى أنه كان يخضع للعلاج و الرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل و العلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
و أوضحت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الآخرى مستقرة حاليا فيما عدا ثلاث حالات تحت العناية و جميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل سابع حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.