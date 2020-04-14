شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بلجيكا إلى 4157 حالة بعد تسجيل 261 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أعلنت بلجيكا تسجيل 261 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 4157 حالة، وفقا لما نقلته البيان.

و قالت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إن171 شخصا توفوا في دور رعاية المسنين من بينهم 125 بمقاطعة الفلاندرز و 108 في مقاطعة والونيا و 29 في العاصمة بروكسل.

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