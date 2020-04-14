شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يجددون القصف على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 جددت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - صباح اليوم، القصف على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات شنت قصف مدفعي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة. وأضافت المصادر، ان القصف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم بالمدينة. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها بالوقت الذي تسخر فيه دول العالم إمكانياتها لمواجهة جائحه كورونا، وفي ظل المواقف السلبية للبعثة الأممية

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