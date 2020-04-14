قرقاش يبحث مع غريفيث جهود وقف إطلاق النار باليمن

الثلاثاء 14 أبريل 2020

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث جهود وقف إطلاق النار.



وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: "تحدثت اليوم مع المبعوث الأممي لليمن مجددا دعمنا لجهود الأمم المتحدة".

وأضاف: "كلانا يؤمن بأن قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية الشقيقة فرصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والسعي للتوصل إلى حل سياسي دائم".

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وأكد أنها "خطوة أساسية لتحقيق السلام في اليمن".

والأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلا للتمديد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن القرار جاء "بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي".

ولاقى قرار التحالف العربي ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، واصفين إياه بأنه فرصة إنسانية للتوصل لحل سياسي، ومن ثم إحراز سلام مستدام.