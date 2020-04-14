شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الخطاب الرئاسي بقليل.. الكهرباء تنقطع فى أنحاء أوغندا والان نبدء بالتفاصيل
حدث ذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس يوويري موسيفيني يستعد لمخاطبة الأمة مع قرب انتهاء فترة إجراءات العزل العام، ومدتها 14 يوما، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لوزارة الصحة، سجلت أوغندا 54 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19.
وقالت وزارة الطاقة على صفحتها في فيسبوك "لقد فقدنا (القدرة على) توليد (الكهرباء) بأنحاء البلاد".
وأضافت أن الأعشاب تسببت الليلة الماضية في انسداد بوابات دخول المياه إلى سدود نالوبالي وكييرا وبوجاجالي.
وأكدت أنها تعمل على استعادة الطاقة من محطات بديلة.
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