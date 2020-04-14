شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: لن انفذ قرار ترامب بإنهاء عزل الولاية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كومو في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "إذا أمرني بإعادة فتح (نيويورك) بطريقة تعرض الصحة العامة لأفراد ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".
وقال ترامب أمس إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهو موقف لا يدعمه الدستور ورفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات.
وقال كومو إن أي أمر من هذا القبيل سيشكل تحديا دستوريا بين الولايات والحكومة الاتحادية وسيرفع إلى القضاء للبت فيه.
وأضاف في إشارة إلى سعي ترامب لإعادة انتخابه في نوفمبر "وأسوأ ما يمكن أن يفعله في هذه اللحظة.. أن يتصرف بطريقة ديكتاتورية ومثيرة للانقسام... ابعدوا السياسة عن هذا الأمر".
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