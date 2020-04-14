فصل 10 آلاف عامل في قطاع الملابس بسبب كورونا في بنجلاديش



قال قادة النقابات العمالية في بنجلاديش إن مصانع الملابس في البلاد فصلت ما لا يقل عن 10 آلاف عامل على الأقل، بسبب تضررها الشديد من وباء كورونا والإغلاق المفروض لمكافحته.

وقال الزعيم النقابي بابول أختر إنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد العمال وظائفهم في 42 مصنعاً في العاصمة دكا والمناطق الصناعية المجاورة، وفي مدينة شاتوجرام الساحلية جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنه أن "الرقم يرتفع كل يوم تقريباً"، مشيراً إلى أن معظم مصانع الملابس البالغ عددها 4 آلاف مصنع مغلقة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب إغلاق فرضته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا أختر، وهو مسؤول تنفيذي لاتحاد الملابس والعمال الصناعيين في بنجلاديش، أصحاب المصانع وتجار التجزئة الدوليين للوقوف بجانب العمال الفقراء حتى لا يتضوروا جوعًا خلال الأزمة العالمية.

وأفادت مصانع في بنجلاديش - ثاني أكبر منتج للملابس في العالم بعد الصين -بأنه تم إلغاء أو تعليق أوامر شراء تبلغ قيمتها نحو 15.3 مليار دولار منذ اشتداد الأزمة الصحية في أذار/مارس، مما أجبرها على خفض النفقات.

وسبق لروبانا هوك، رئيسة اتحاد "بجميا" لأصحاب المصانع، أن حثت الأعضاء على عدم فصل العمال. ومع ذلك، بررت إجراءات خفض التكاليف، بحجة أن المصانع لا تتحكم في إلغاء الطلبيات وتأجيل الدفع.

وقالت هوك في تصريحات صحفية إن "هناك حقيقة في جميع أنحاء العالم ينبغي أن نكون على دراية وعلم بها. "وقالت إنها تلقت قائمة تضم 5134 عاملاً تم إنهاء خدماتهم حتى الآن.

ومع ذلك، واستجابة لندائها في أواخر أذار/مارس، وافق بعض تجار التجزئة - من بينهم H&M و Next - على الإبقاء على طلبياتهم ومدفوعاتهم، وفقاً لوثيقة أصدرها اتحاد بجميا.

وتعهدت شركة Primark لتجارة الأزياء الأيرلندية بتأسيس صندوق لتغطية عنصر الأجور في الطلبيات الملغاة.

وطالبت تسليمة أختر، وهي زعيمة منظمة تدافع عن حقوق عمال الملابس في دكا، بالسماح للعمال بإجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر للنجاة من الأزمة.

كما طلبت منظمتها "جارمنت سراميك أندولون"، من أصحاب المصانع إنشاء "صندوق صحي" لتحمل تكلفة الرعاية الطبية، في حالة إصابة أي عامل بالفيروس الذي أصاب أكثر من 1000 شخص وخلف 46 حالة وفاة في بنجلاديش.

وكانت حكومة بنجلادش قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة بقيمة 590 مليون دولار للمساعدة في دفع أجور العمال في قطاع الملابس، والذي يوظف أكثر من 4 ملايين شخص، معظمهم من النساء.

تجد الإشارة إلى أن القطاع حقق صادرات لبنجلاديش بأكثر من 34 مليار دولار في السنة المالية .2019-2018 وذهبت معظم الملابس المنتجة في بنجلاديش إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأغلقت العلامات التجارية وتجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة آلاف المنافذ بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا العديد من البلدان على فرض الإغلاق على مدنها.

