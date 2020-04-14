حاكم نيويورك: لن أقبل بإنهاء قيود كورونا في الولاية إذا أمر ترامب بذلك



قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو إنه لن يلتزم بأي أمر يصدره الرئيس دونالد ترامب بإنهاء إجراءات العزل العام في الولاية بطريقة غير آمنة خلال تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كومو في مقابلة تلفزيونية: "إذا أمرني بإعادة فتح (نيويورك) بطريقة تعرض الصحة العامة لأفراد ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".

وكان قد قال ترامب أمس إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهو موقف لا يدعمه الدستور ورفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات.

وقال كومو إن أي أمر من هذا القبيل سيشكل تحدياً دستورياً بين الولايات والحكومة الاتحادية وسيرفع إلى القضاء للبت فيه.

وأضاف في إشارة إلى سعي ترامب لإعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني "وأسوأ ما يمكن أن يفعله في هذه اللحظة.. أن يتصرف بطريقة ديكتاتورية ومثيرة للانقسام... أبعدوا السياسة عن هذا الأمر".



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