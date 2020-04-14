السلطات الأوكرانية تعلن السيطرة على حرائق غابات قرب محطة تشيرنوبل



أعلنت السلطات الأوكرانية السيطرة على الحرائق الكبيرة المندلعة منذ أكثر من أسبوع في المنطقة العازلة حول محطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا.

وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "لم تعد هناك حرائق كبيرة، هناك فقط حرائق طفيفة في أرضية الغابة".

وأضافت أن أكثر من 400 رجل إطفاء يواصلون اليوم العمل في المنطقة لاستكمال المهمة. وقد ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخراً في إنجاح جهودهم.

وكان خبراء البيئة يخشون من أن الحرائق قد تثير الرماد المشع على الأرض، ومن احتمال وصول الدخان الملوث بالإشعاع إلى العاصمة كييف.

وأكدت خدمة الطوارئ الرسمية أنه رغم الحرائق فإن مستويات الإشعاع في كييف تبدو في المعدل المقبول.

وكان إيجور فيرسوف، المسؤول البيئي البارز، قال بعد اندلاع الحريق إن الإشعاع في المنطقة غير المأهولة تقريبا أعلى 16 مرة من المعدلات الطبيعية.

وأرجعت السلطات الحرائق في المنطقة وغيرها من المناطق في أوكرانيا إلى ظروف الطقس الجاف نسبياً.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع عام 1986 بمفاعل تشيرنوبل، الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من كييف، يعتبر أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

