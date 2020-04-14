اقترح خبراء من جامعة تكريت، الاثنين، علاجاً لفيروس كورونا المستجد. وذكرت جامعة تكريت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دراسة أولية قام بها باحثان من جامعة تكريت حول إمكانية اقتراح علاج لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وتم تقديم الدراسة الى الجهات المختصة في وزارة الصحة العراقية لتطبيقها على المصابين".



وأضافت أن "الباحثين اسراء هاشم سعدون /كلية الطب وجاسم محمد باقر /كلية الزراعة، قاما بتطبيق تجاربهما الاولية وصولا الى امكانية نجاح التجربة في اقتراح العلاج لفايروس كورونا المستجد COVID-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء من جامعة تكريت يقترحون علاجاً لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.