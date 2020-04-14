امانة بغداد: مهرجان الزهور لهذا العام سيكون موقعياً

اعلنت امانة بغداد ، الثلاثاء، أن مهرجان الزهور لهذا العام سيكون موقعياً بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توجيه كافة دوائرها البلدية بتهيئة حديقة من داخل قاطعها البلدي مع تصميمها (كلوحة من الزهور) تعبيراً عن انطلاق فعاليات مهرجان الزهور الذي تحرص امانة بغداد عن اقامته سنوياً على ارض متنزه الزوراء ويزوره الاف المواطنين على مدى ايام المهرجان".
وأضاف البيان أنه "بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به بلدنا العزيز اضطرت الامانة الى اقامة المهرجان موقعيا وستكون لوحة الزهور في قاطع البلدية بدلا عن مشاركتها في متنزه الزوراء"، عازية ذلك "حرصا من الامانة على استمرار فعاليات المهرجان وعدم توقفه كونه يحمل رسالة سامية مضمونها السلام وعنوانها الامل".
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