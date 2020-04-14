شفاء اربع حالات من كورونا في اربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، الثلاثاء، عن شفاء اربع حالات من فيروس كورونا وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أربع حالات شفيت تماماً من فيروس كورونا في محافظة اربيل". وأضافت أن "حالات الشفاء الإجمالي بلغ 78 حالة".

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